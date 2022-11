Covid, focolaio in rsa: positivi 20 pazienti su 25, 70% del personale a casa

Focolaio di covid nella rsa Celesia di Genova, con 20 pazienti positivi su 25 e oltre il 70% dei lavoratori ammalato e quindi assente: questo è quanto denuncia Fials, che punta il dito sull'assistenza garantita solo da meno della metà del personale necessario.

La situazione si protrae da giorni senza che - stando alla Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità - la direzione aziendale e i servizi preposti abbiano attivato i necessari interventi per garantire la sicurezza, l'isolamento, la sostituzone e implementazione del personale.

In una lettera indirizzata ad Asl 3, i rappresentanti Fials spiegano che "ci risulta che oggi manchino 6 infermieri su 8, 10 oss su 18, assenti anche il coordinatore e il medico. Chiediamo che si intervenga con urgenza, che si mettano in sicurezza gli utenti garantendo le cure, la sicurezza e l'isolamento possibili solo con la presenza degli operatori necessari per garantire assistenza e cure".