Lo avvicinano con una scusa e gli rubano la catenina d'oro

I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno effettuato un servizio di controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati nell'ambito della provincia, identificando circa 130 persone e controllando una cinquantina di veicoli.

Nel corso dell'attività sono stati due gli arresti e cinque le denunce, di cui tre a carico di cittadini marocchini di età compresa tra 18 e 20 anni, di cui due con pregiudizi di polizia, irregolari, per furto con strappo in concorso e ingresso illegale nel territorio dello Stato.

I tre giovani, nella serata di venerdì 5 maggio 2023 in via Mascherpa alla Foce, con una scusa hanno avvicinato un cittadino peruviano, al quale, con mossa fulminea, hanno strappato una catenina in oro per poi dileguarsi nelle vie adiacenti, dove sono stati rintracciati e bloccati da un equipaggio del Nucleo Radiomobile.

Gli altri due denunciati sono un 20enne cittadino del Gambia, sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti, per evasione. Lo straniero, durante un controllo, non è stato trovato presso la sua abitazione. Infine una 55enne italiana per guida senza patente, poiché revocata.