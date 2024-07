Versano alcol durante rissa sul bus, che non può più ripartire

Rischiano una denuncia per interruzione di pubblico servizio i giovani, che nella notte in corso Marconi alla Foce hanno dato vita a una rissa a bordo di un bus di Amt in servizio sulla linea 607. Quando l'autista si è fermato, il gruppo è sceso, dileguandosi, ma lasciando la vettura in condizioni tali da non poter proseguire la corsa.

Durante il parapiglia infatti è stato versato alcol a bordo, costringendo l'autista a chiedere una vettura sostitutiva. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato indagini per tentare di risalire ai protagonisti della vicenda.

"Ribadiamo la necessità di incrementare le guardie giurate a bordo - dichiara Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna -, non si possono continuamente accettare comportamenti a bordo, che mettano a rischio le persone per bene, o corse perse a causa di quattro teppistelli".

"L'affluenza sempre maggiore verso i bus richiede una rivisitazione completa degli orari - prosegue Piccardo -, delle frequenze e di molte linee, oltre ai tempi di percorrenza oggi insufficienti a causa del maggior carico in molte fasce orarie. Siamo consci che quest'estate ormai non ci sono i mezzi per incrementare le corse, da settembre bisogna lavorare per mettere in campo nuove strategie per l'estate prossima, non possiamo arrivare a giugno 2025 con le stesse problematiche".

"Per il servizio invernale - spiega il sindacalista - qualche bus in più ci sarà sulla linea 1, in questo modo si potranno aumentare le percorrenze, ma le linee in sofferenza sono molte e vanno riviste tutte. Servono regolamenti di bordo chiari e visibili. La totale mancanza di rispetto verso gli autisti Amt da parte di molti leoni da tastiera ci ha portato nuovamente a procedere a denunce per tutelare l'immagine e la dignità dei lavoratori".

"Se non otterremo velocemente risultati tangibili useremo gli strumenti a nostra disposizione, così come già messo in atto l'estate scorsa, quando chi oggi fa finta di interessarsi del problema, ieri ci ha osteggiato" conclude il sindacalista, riferendosi agli scioperi indetti da Ugl nel corso dell'estate 2023.