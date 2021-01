A Genova per un matrimonio, era ricercata: arrestata in albergo

Era ricercata a Milano dopo essere stata condannata in via definitiva a cinque mesi di carcere, e si è presentata a Genova per partecipare a un matrimonio.

La donna, una 29enne di origini bulgare, è stata rintracciata e arrestata nell’albergo della Foce che aveva prenotato insieme con due connazionali, anche loro nel capoluogo ligure per il matrimonio. Quando ha fornito i dati in reception ha fatto scattare un “alert” a causa della condanna in sospeso, e la centrale operativa della questura ha inviato sul posto una volante.

All’arrivo dei poliziotti la donna era in camera, e ha ammesso di essere a Genova per il matrimonio di un amico, partecipazione saltata visto che dall’albergo è stata trasferita nel carcere di Pontedecimo.