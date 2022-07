Ramo pericolante, chiusa via Cecchi

È stata chiusa dalla polizia locale, poco dopo le 9:30 di venerdì 8 luglio 2022, via Cecchi alla Foce a causa di un albero pericolante che poteva diventare pericoloso per automobilisti, motociclisti e pedoni. Il tratto di strada chiuso è quello che va da via Magnaghi a via Rimassa.

Ancora in corso, alle 10:45 l'intervento dei vigili del fuoco per tagliare il ramo pericolante, alle ore 11:20 la riapertura.

La polizia locale, presente sul posto, segnala anche rallentamenti in sopraelevata, intorno alle 10 del mattino, per un veicolo in avaria in direzione levante.