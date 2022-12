Foce, quali sono i parcheggi liberi che diventano Blu Area

Tanto tuonò che piovve, e alla fine l'ordinanza è arrivata: diventano così Blu Area i parcheggi liberi di viale Brigata Bisagno creati per il Salone Nautico. La misura nasce per agevolare i residenti della Foce che lamentano la scarsità di posti auto. Il documento non era stato firmato prima poiché i posteggi non erano ancora formalmente in concessione a Genova Parcheggi.

"Per mero errore materiale - si legge sul documento - non sono state inserite le disposizioni in merito al settore di sosta Blu Area in viale Brigata Bisagno nel tratto compreso tra via Pisacane e corso Buenos Aires con stalli di sosta sulla carreggiata levante, adiacenti alle aiuole, istituito in via sperimentale con Dgc-2022-194 inerente regolamentazione della sosta e circolazione durante la manifestazione salone nautico internazionale".

Viene dunque istituita in via definitiva la sosta a pagamento in viale Brigata Bisagno nel tratto compreso tra via Pisacane e Corso Buenos Aires con stalli di sosta sulla carreggiata levante, adiacenti alle aiuole. Valgono le regole della Blu Area – Zona residenti B.