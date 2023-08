Perdita di gas alla Foce, intervento di tecnici e pompieri

Nella serata di martedì 29 agosto 2023 c'è stata una perdita di gas in piazzale Martin Luther King nei pressi di piazzale Kennedy, subito prima dell'inizio di Corso Italia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici Ireti e nella zona ed è stato temporaneamente interrotto il passaggio del gas per evitare i rischi.

Non è stata ritenuta necessaria la chiusura di nessuna strada, già in serata è stata individuata la grossa tubatura che ha causato la perdita e il problema è stato risolto con la messa in sicurezza. Nel proseguo della serata i vigili del fuoco sono poi dovuti intervenire sul monte Moro per tre ragazzi in ciabatte che si erano avventurati su un sentiero perdendosi nel buio.