Aria irrespirabile alla Foce, miasmi da uno yacht

Odori nauseabondi che arrivano fino a corso Italia e decine le telefonate arrivate alla centrale dei vigili del fuoco per quella che inizialmente sembrava essere una fuga di gas in via dei Pescatori.

Dopo i controlli di routine, però, i pompieri non hanno rilevato alcun guasto o fuoriuscita dalla strada. L'attenzione si è allora spostata sul porticciolo dell'ex Fiera del mare davanti a piazzale Kennedy.

Responsabile dei miasmi sarebbe uno yacht che potrebbe aver rilasciato liquame in mare. Sulla vicenda stanno indagando gli uomini della capitaneria di Porto.