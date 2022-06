Campagna elettorale, Bucci impasta e serve la focaccia

"Questa mattina la giornata inizia impastando la focaccia!". Così il sindaco uscente e ricandidato alle elezione del 12 giugno per il centro destra, Marco Bucci.

In un panificio alla Foce Bucci ha stesso, cotto e poi servito la focaccia al banco: "Un modo per parlare dei temi cari alla categoria, dai corsi di formazione per i giovani all'aumento delle materie prime, passando per proposte e idee di eventi per la città".

In compagnia del sindaco Marco Campomemosi della Lega, e fuori foto di rito con i passanti e i genovesi. Quella di Bucci per la focaccia e le tradizioni è una vera e propria passione, tanto da aver istituito un premio speciale per chiunque inzuppi la focaccia nel cappuccino. Non è mancato nemmeno l'invito a Kourtney Kardashian che ha provato la tipica colazione a Portofino e ha pubblicato il video sui suoi social. "Kim ti aspetto a Tursi, la nomino genovese doc", le ha scritto Marco Bucci, ma per ora nessuna risposta.