Foce, incendio in appartamento in via Cecchi

Le fiamme in un appartamento al primo piano di una palazzina all'angolo con via Ruspoli

Incendio in appartamento martedì mattina alla Foce, in una palazzina di via Cecchi, all’angolo con via Ruspoli.

L’allarme è scattato intorno alle 10, dopo la fuoriuscita di fumo da un’abitazione al primo piano. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con l’autoscala, la polizia in supporto e alcune ambulanze inviate dal 118.

Via Cecchi e via Ruspoli sono state chiuse al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Non risultano persone intossicate o ferite.