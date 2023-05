Nasce un gabbiano nell'aiuola, Aster sospende i lavori per Ulisse

Sorpresa per gli operatori di Aster in un giardino alla Foce. Tra le fronde di una canna indica è apparso un pullo di gabbiano appena uscito dall'uovo. I genitori hanno scelto la pianta come nido per i loro piccoli. I giardinieri hanno subito sospeso la manutenzione dell'aiuola per lasciare in tranquillità la famiglia e hanno battezzato il piccolo con il nome di Ulisse.

"Galeotta fu la canna indica delle aiuole della Foce: in viale Duca d’Aosta, tra le fronde di questa rigogliosa pianta, una coppia di gabbiani ha individuato la location ideale per il proprio nido - scrive Aster in un post sui social - L’uovo si è già schiuso ed entrambi i genitori si danno il turno per difendere il pulcino, che, stante il luogo in cui ha visto i natali, abbiamo arbitrariamente deciso di chiamare Ulisse".

È iniziato il periodo delle nascite e ormai anche in città capita di incontrare pulcini, qualche settimana fa uno è caduto dal nido dal tetto del Carlo Felice ed è servito l'intervento dei vigili del fuoco per riportarlo a "casa".

Continua Aster: "Sospese le operazioni di manutenzione dell'aiuola per consentire a Ulisse di crescere un tutta tranquillità: noi vi invitiamo a pazientare, almeno fino a che il giovanotto metterà su abbastanza penne da volarsene via con mamma e papà e noi avremo campo libero! Nel frattempo prestate attenzione a transitare in zona: ormai tutti sappiamo quanto possano essere aggressivi i gabbiani in questa particolare fase della loro vita di coppia e non vogliamo di certo disturbarli nel loro difficile compito di genitori".

E specifica che: "Il gabbiano reale è tutelato da direttive comunitarie, norme nazionali e convenzioni internazionali. La Direttiva comunitaria in Italia è stata recepita con la Legge 157/92 ed i suoi successivi aggiornamenti: la specie è stata classificata ‘protetta’, rendendo pertanto sanzionabile qualsiasi attività che arrechi danno alla stessa".