Ruba 5mila euro in una sala slot e scappa a piedi davanti alla polizia

Approfittando di un momento di distrazione di una cassiera ha rubato 5mila euro in una sala slot di viale Brigata Bisagno, poi ha cercato di scappare a piedi. Protagonista dell'episodio, avvenuto nella notte di mercoledì 26 luglio 2023, un 34enne, notato da una pattuglia della polizia e arrestato.

Gli agenti si trovavano in un benzinaio per rifornire di carburante l'auto di servizio. Hanno sentito alcune urla provenire da un marciapiede adiacente e un cittadino ha indicato un ladro in fuga. L’equipaggio si è subito lanciato all’inseguimento del 34enne, il quale poco prima di essere catturato, ha lanciato un pacchetto nel portavasi di un locale pubblico. All’interno sono state trovati sette mazzi di banconote per un totale di cinquemila euro.

Nel frattempo i dipendenti di una sala slot limitrofa hanno raggiunto il fuggitivo indicandolo come colui che, poco prima, si era introdotto dietro il bancone e, dopo aver forzato la porta di un ufficio con un cavatappi, aveva trafugato l’incasso del locale.