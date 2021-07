Distrugge distributore automatico prendendolo a pugni

La polizia, allertata da un passante, è intervenuta in via Cecchi: l'uomo aveva anche quattro coltelli in tasca

Un 48enne di origini algerine è stato denunciato dalla polizia in via Cecchi per il reato di danneggiamento e per possesso di armi e oggetti atti ad offendere.

Un passante, intorno alle ore 10, ha visto il 48enne colpire violentemente con i pugni un distributore automatico Shop24 e ha immediatamente chiamato la polizia.

Gli agenti di una volante, intervenuti rapidamente sul posto, hanno fermato l’uomo constatando che lo stesso aveva causato un danno, quantificato da un tecnico, per circa 350 euro. Il 48enne, senza fissa dimora e privo di documenti, è stato anche trovato in possesso di quattro coltelli, un cacciavite e un martello, attrezzi tutti sequestrati.