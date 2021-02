Fatica a capire quello che i poliziotti gli dicono, denunciato automobilista ubriaco

La scorsa notte intorno alle ore 3.25 in viale Brigate Partigiane alla Foce un 47enne genovese è stato denunciato dagli agenti delle volanti per guida in stato di ebbrezza alcolica.

L'uomo, che faticava a coordinare i movimenti e a capire le richieste degli operatori, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,67 grammi/litro.

Oltra alla denuncia, applicati anche il sequestro amministrativo del veicolo, il ritiro della patente e la sospensione della carta di circolazione.