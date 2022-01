Storico negozio verso la chiusura, appello della vicina dal cuore d'oro

Sta facendo il giro dei gruppi di quartiere di Genova e dei social un video girato da Ana Pop, titolare del negozio di abbigliamento Pop's di corso Buenos Aires 17 rosso, che contiene un appello accorato a dare una mano alla Cappelleria di via di Santa Zita 21 rosso.

Mariella Crippa, titolare dello storico negozio della Foce, ha infatti deciso di liquidare tutta la propria merce dopo la scomparsa del marito e Ana, 'vicina' di negozio dal cuore d'oro, ha deciso di aiutarla.

"Ho saputo che sta svuotando i locali mettendo tutto in vendita al 50% per chiudere l'attività - racconta Ana a Genova Today - e ho pubblicato questo video per provare ad aiutarla. Mariella e il marito formavano una bellissima coppia, il dolore per la scomparsa di lui ha reso difficile portare avanti l'attività, spero che tanti genovesi possano darle una mano comprando uno dei suoi bellissimi cappelli, ombrelli o guanti. So che adesso sta tenendo aperto solo al mattino, è un negozio meraviglioso oltre che storico, una delle poche realtà del genere in città".

Il video pubblicato sui social è stato condiviso centinaia di volte e tanti genovesi hanno raccolto l'appello promettendo di passare dalla Foce per un acquisto o per un saluto alla titolare, storica presenza per il quartiere.