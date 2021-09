Cade dalle impalcature e precipita nel vuoto: muore un operaio

/ Via Antonio Cecchi

Tragedia sul lavoro alla Foce: un operaio è morto sul colpo in via Cecchi cadendo da un'impalcatura mentre si trovava al quarto piano di un palazzo per lavori di ristrutturazione iniziati lunedì scorso.

Il tutto è accaduto attorno alle 10 di questa mattina, mercoledì 15 settembre: il 54enne, italiano, che si trovava su una impalcatura di un palazzo in via Cecchi, è improvvisamente caduto nel vuoto. Secondo le prime ricostruzioni, un elemento metallico avrebbe ceduto e attualmente pende dai ponteggi.

L'altezza era tale da non lasciargli scampo. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Bianca Genovese e l'automedica, che hanno cercato di rianimarlo per mezzora ma l'operaio è morto sul colpo. Lascia una figlia di 18 anni.

Davanti al civico 19 sono arrivati anche i carabinieri che hanno aperto un fascicolo d'indagine per accertare l'esatta dinamica della vicenda e gli ispettori dell'Asl per verificare il rispetto delle misure di sicurezza.

Pochi i dubbi che si sia trattato di una morte bianca, l'ennesima da inizio anno. Ma i militari dell'Arma vogliono vederci chiaro ora per quanto riguarda le autorizzazioni del caso.

Nemmeno due settimane fa, la Cgil denunciava i numeri degli infortuni sul lavoro il Liguria: 50 al giorno da gennaio a luglio 2021, quattordici quelli mortali. Al drammatico elenco si aggiunge l'operaio 54enne deceduto questa mattina a Genova mentre stava montando i ponteggi di un palazzo.

I dati Inail, rielaborati da Marco De Silva, responsabile dell’ufficio economico della Cgil , rilevano inoltre un aumento in quasi tutti i settori rispetto allo stesso periodo scorso anno. In particolare nel commercio +31.5% di incidenti, nelle costruzioni (+30,7%) , magazzinaggio (+19.2%) ,nei servizi ( +16.3%) e nelle attività manifatturiere ( + 14.9%).%. Più che dimezzati, invece, gli incidenti nella sanità (-51.8%) dovuti al calo per le denunce Covid.

Gli infortuni aumentano soprattutto a Savona (+22,4%), a La Spezia (+14%) ed in misura minore a Genova (+3,6%) mentre sono in calo ad Imperia -8,7% rispetto al 2020. Genova rappresenta il 53,5% delle denunce di infortunio.