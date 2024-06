Fiera di San Pietro e spettacolo pirotecnico: strade chiuse e blocco traffico

Domenica 30 giugno 2024 torna alla Foce il tradizionale appuntamento con la fiera di San Pietro. Il quartiere prende il suo nome dall’approdo, in epoche remote, dei mercanti fochesi provenienti da Focea, città greca ora in Turchia col nome di Foca – vedrà la presenza di circa 500 banchi di merci varie, alimentari e produttori, provenienti da tutta Italia.

"Il layout attuale della Fiera - sottolinea l'assessore al Commercio e alla Tradizioni Paola Bordilli - è frutto di recenti modifiche degli ultimi anni: grazie al lavoro congiunto con le categorie dei fieristi, abbiamo spostato da corso Italia a Corso Torino tutti i banchi al fine di consentire una zona più ampia e ombreggiata in cui svolgere una delle fiere estive per eccellenza della nostra città. Altresì abbiamo ampliato le postazioni e, contemporaneamente, adeguato gli spazi alle normative. Ringraziando tutti coloro che a vario titolo stanno lavorando per la buona riuscita della fiera, invito tutti i genovesi a parteciparvi, sia per i propri acquisti sia per lo spettacolo pirotecnico alle ore 23 circa".

Alle 23 lo spettacolo pirotecnico

La fiera, organizzata dal Comune di Genova-asssessorato al commercio e alle tradizioni cittadine, quest’anno vedrà il posizionamento dei banchi in corso Torino, via Casaregis, via Morin, via Cecchi e via Trebisonda. E alle 23 si terrà lo spettacolo pirotecnico, tradizione che da alcuni anni l'amministrazione ha voluto riprendere, nell’area sottostante ai giardini Govi di Punta Vagno: si tratterà di uno spettacolo molto suggestivo che offrirà giochi di luce e colore al termine della fiera.

La tradizione della festa alla Foce

Il quartiere Foce, in passato piccolo borgo di pescatori a levante del porto di Genova, era raggruppato intorno alla chiesa dei SS. Pietro, distrutta poi da una violenta mareggiata. La chiesa, oggi intitolata solo a san Pietro, resta il fulcro del quartiere: in occasione della festa del protettore dei pescatori, celebrato il 29 giugno insieme a san Paolo, la popolazione della Foce era solita illuminare le case con lampioncini colorati, mentre i pescatori depositavano in mare lumini accesi.

Le modifiche alla viabilità per la Fiera di San Pietro

Le variazioni alla viabilità, alla sosta e allal circolazione dei bus:

Dalle ore 00.10 del 30 giugno e fino a cessate esigenze è istituito il divieto di sosta e di transito - con la sola eccezione dei mezzi inerenti alla manifestazione per le operazioni carico e scarico) e per i veicoli di emergenza nelle seguenti vie:

via Casaregis tutto il tratto compreso tra corso Buenos Aires e corso Marconi

via Cecchi entrambi i lati di entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra corso Torino e via Casaregis;

corso Torino tratto compreso tra via Cecchi e corso B.Aires, esclusi i controviali di levante e di ponente e, limitatamente alla sola sosta, la carreggiata ponente nel tratto tra via Rsuspoli e via Cecchi (fronte civici 121-131RR);

via Ruspoli ambo i lati del tratto compreso tra via Casaregis e corso Torino; • via Rimassa carreggiata lato levante nel tratto compreso tra via Morin e via Cecchi; • via San Pietro Foce tutta;

via Morin ambo i lati nel tratto compreso tra via Rimassa e via Casaregis ad eccezione del tratto tra via Rimassa e via Craverso dove sarà consentito il solo transito con inversione del senso di marcia che diventerà da levante a ponente con obbligo di arresto allo stop e prosecuzione diritto all'intersezione con via Rimassa;

via Pareto per i primi 15 metri ambo i lati a partire dall'intersezione con via Casaregis;

via Trebisonda ambo i lati nel tratto compreso tra via Montesuello e corso Torino;

via Pisacane ambo i lati nel tratto compreso tra piazza Palermo e corso Torino.

È istituita un’area di sosta per i taxi nel lato ponente della carreggiata ponente di corso Torino nel tratto compreso tra via Cecchi e via Ruspoli (fronte civici 121- 131RR).



Dalle ore 0.10 del 30 giugno e fino a cessate esigenze è istituito il divieto di sosta in conseguenza delle modifiche di circolazione dei mezzi AMT nei seguenti tratti stradali:

via Rimassa lato levante della carreggiata di levante, nel tratto tra il civico 76 (compreso) e via Morin, con contestuale istituzione del capolinea AMT linea 20;

via Rimassa ambo i lati della carreggiata lato ponente in corrispondenza dei civici 169 e 171 RR e sul lato ponente della stessa carreggiata nel tratto a mare del civico 51;

corso Marconi lato monte della carreggiata monte in corrispondenza del civico 40R;

via Ruspoli lato monte fronte civico 5;

È invertito il senso di marcia, che diventerà a senso unico da levante a ponente, nello stacco tra le due carreggiate di via Rimassa in corrispondenza di via Morin.

Gli autobus che cambiano percorso

Relativamente al capolinea e alla circolazione dei mezzi Amt si dispone

interdizione alla sosta e contestuale istituzione di capolinea provvisorio nel tratto di via Rimassa compreso tra e intersezioni con via S. Pietro della Foce e via Costantino Morin;

interdizione alla sosta sul tratto di via Ruspoli prospicente il civico 5 a garanzia della svolta da via della Libertà su via Ruspoli; • transito in deroga nel viale centrale di corso Torino in direzione monte fino alle 02:30 del giorno 30/06 per le linee 607 e 607/.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp