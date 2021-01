Foce, lite in famiglia degenera: 24enne aggredisce lo zio a bottigliate

Lite di famiglia degenerata in violenza il giorno dell’Epifania alla Foce, dove un ragazzo di 24 anni ha aggredito lo zio con un bottiglia colpendolo alla testa e ferendolo con un coccio al collo.

È successo intorno alle 15 in via Invrea. A chiamare i soccorsi un vicino che ha soccorso lo zio, fuggito sanguinante in strada. All’arrivo della polizia, il 24enne si stava allontanando, ma non ha provato a fuggire: agli agenti ha raccontato di avere ferito l’uomo per le tensioni e i litigi accumulati.

La vittima è stata medicata e dimessa con una prognosi di 20 giorni, mentre il 24enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.