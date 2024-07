Flixbus, per l'estate potenziati i collegamenti con Genova

Con l’estate, FlixBus potenzia i collegamenti con Genova e amplia il numero di corse disponibili verso destinazioni di mare, di montagna e di interesse storico-culturale. Allo stesso tempo l'obiettivo è facilitare l’accesso a Genova per chi quest’estate vorrà visitare il capoluogo ligure e il suo territorio.

Genova è collegata con oltre cento città italiane ed estere dalle fermate di via Fanti d’Italia, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Piazza Principe, e piazza della Vittoria, vicino a quella di Genova Brignole.

Complice la sua posizione, Genova si conferma innanzitutto un punto di partenza strategico per i viaggi internazionali. Lungo la costa meridionale della Francia, si potranno raggiungere Nizza fino a 40 volte a settimana, Marsiglia fino a 30, Cannes fino a 20 e Tolone e Montpellier fino a 14. Lione e Grenoble si raggiungono fino a circa 20 volte a settimana, mentre sono sette le corse settimanali per Parigi. Fra le mete estere collegate con il capoluogo, oltre 30 su un totale di cento, si contano anche Barcellona (collegata fino a 14 volte a settimana), Monaco di Baviera (fino a 11 volte) e Zurigo (fino a sette volte).

Vengono rafforzati anche i collegamenti domestici: chi predilige le città d’arte e le destinazioni di interesse storico-culturale potrà raggiungere Firenze fino a 113 volte a settimana, Roma circa cento volte, Napoli oltre 70 e Pisa oltre 40. Ma FlixBus ha potenziato anche le tratte operative da Genova verso destinazioni meno battute come Pistoia, Prato e Perugia, in linea con la volontà di contribuire alla deconcentrazione dei flussi turistici e alla promozione delle aree interne.

Non mancheranno le opportunità per chi vorrà trascorrere qualche giorno in montagna o al lago: in Val d’Aosta si potrà arrivare ad Aosta fino a 21 volte a settimana e a Courmayeur fino a sette, mentre in Trentino-Alto Adige si potranno raggiungere Trento e Bolzano fino a 21 volte a settimana. Chi ama il lago potrà invece viaggiare fino a 20 volte a settimana verso Como e fino a 14 verso Lecco.

Completano il quadro i collegamenti con destinazioni balneari a breve raggio come Viareggio (raggiungibile fino a 18 volte a settimana) o a lungo raggio come Agropoli, in Cilento, o Policoro, in Basilicata, per chi non vuole rinunciare al mare ma vuole esplorare nuovi territori e nuove spiagge lontano da casa.

Infine, chi dovrà raggiungere la propria meta con voli di lungo raggio potrà raggiungere l’aeroporto di Milano Malpensa fino a 26 volte a settimana e quello di Milano Linate fino a sette.