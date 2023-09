Addio a Flavio Repetto, patron dell'Elah-Dufour-Novi

È morto a Novi Ligure Flavio Repetto, il 're del cioccolato'. Il fondatore e titolare dell'azienda dolciaria Elah Dufour Novi aveva 92 anni e nel 1985 aveva ricevuto dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini l'onorificenza di Cavaliere al merito del lavoro.

Nato a Lerma in provincia di Ovada nel 1931, si trasferì poi a Genova al'età di 14 anni. Dopo il diploma il trasferimento a Roma e poi il ritorno a Lerma per fondare la Generale Ristorazione che preparava i pasti quotidiani per aziende come Ansaldo, Fiat, Italsider ed Erg. Risale al 1981 l'acquisto dei marchi Elah e Dufour e dello stabilimento di Pegli, quattro anni dopo rilevò anche la Novi. Nel 2004 l'Università di Genova gli conferì la laurea honoris causa in ingnegneria meccanica.

I funerali si svolgeranno a Novi Ligure lunedì 11 settembre alle ore 14:30 nella chiesa della Collegiata, poi sarà sepolto nel cimitero di Camogli.