Il flash mob solidale delle mamme davanti alla casa maternità sequestrata

Un flash mob con fiocchetti da appendere ai cancelli e tanta solidarietà da parte di una cinquantina di mamme che hanno manifestato lunedì mattina davanti alla casa maternità "Le maree", sequestrata venerdì scorso.

La casa maternità con accesso in via Smirne e via Torino, che aiuta le coppie durante la gravidanza, nel momento del parto (in casa o casa maternità) e non solo, era stata posta sotto sequestro dai carabinieri del Nas per mancanza di autorizzazioni da parte di Comune e Regione. La procura contesta anche lesioni colpose su nove neonati che, durante la degenza, erano stati poi portati in ospedale per problemi di salute, sono in corso accertamenti per capire se possa esserci un nesso con i parti avvenuti nella struttura. L'inchiesta - come aveva riferito Ansa - era stata inizialmente archiviata, ma poi riaperta dopo una nuova informativa dei Nas. All'interno della struttura sarebbero stati trovati anche farmaci a uso ospedaliero, alcuni scaduti e in cattivo stato di conservazione, motivo per cui viene contestata anche la ricettazione.

Sui profili social della casa maternità, intanto, è comparso un comunicato che informa che "sono in corso accertamento da parte degli organi competenti relativi alla regolamentazione delle attività. Per tale ragione, e per una durata attualmente non nota, non potremo fornire i nostri servizi in tale sede. Stiamo cercando soluzioni alternative, nel rispetto dei limiti imposti dagli accertamenti in corso, per continuare a erogare le nostre prestazioni professionali in modalità ancora da definirsi".

Tanta la solidarietà ricevuta: "Per molte di noi - commenta Emanuela - questo luogo è stato più di una semplice dimora: è stato il santuario della maternità e della donna in tutte le sue sfaccettature", "Per moltissime mamme è casa - dice Silvia - anche se per poche ore o giorni, ci rimane nel cuore". "La casa - spiega Ilaria - è un luogo di benessere e un punto di riferimento per molti che non può mancare nella nostra città".