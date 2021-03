Prende la scossa sulle scale mobili della Fiumara, la direzione: «L'impianto funziona perfettamente»

GenovaToday, come altri mezzi d'informazione, ha riportato la notizia di un incidente verificatosi il 9 marzo scorso nel centro commerciale di Fiumara. Una cliente, appoggiandosi al corrimano di una scala mobile, ha avvertito una scossa elettrica, per la quale è stata prontamente soccorsa e accompagnata in ospedale per accertamenti.

Il sopralluogo tecnico effettuato immediatamente dalla società addetta alla manutenzione, alla presenza dei vigili del fuoco, dei funzionari Asl e della direzione del centro commerciale, ha appurato il perfetto funzionamento dell'impianto, l'integrità di tutte le sue parti e l'assenza di dispersioni elettriche, pertanto la scala riprenderà il funzionamento oggi, giovedì 11 marzo 2021; inoltre tutti gli impianti di risalita e discesa sono oggetto di regolari e scrupolosi controlli per garantirne la costante funzionalità e sicurezza.

«La sicurezza del centro commerciale, dei clienti e degli operatori è oggetto di cura e attenzione costante - dichiara la direzione di Fiumara -. Ulteriori rilevamenti, effettuati nella giornata di ieri, hanno registrato valori di isolamento superiori a quanto indicato dalle normative in vigore».