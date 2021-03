Prende la scossa sulle scale mobili della Fiumara, ragazzina finisce allo Scassi

Un pomeriggio di shopping si è trasformato in una brutta avventura per una 15enne che ha preso la scossa sulle scale mobili della Fiumara. L'adolescente non ha fatto altro che seguire ciò che si raccomanda in tutti i cartelli esposti: sorreggersi allo scorrimano; ma rispettare le regole le è costato un viaggio all'ospedale. Non appena si è appoggiata al nastro di gomma una scarica elettrica le ha attraversato il corpo costringendola ad accasciarsi a terra urlando. Chi ha assistito alla scena si è subiro precipitato in suo soccorso lasciandola poi nelle cure della pubblica assistenza. Per fortuna la ragazza è rimasta sempre cosciente e quello che era stato inizialmente classificato dal 118 come un codice rosso è stato declassato a giallo durante il trasporto verso l'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. L'impianto è ora chiuso per permettere ai vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell'incidente nella galleria principale del centro, di determinare l'origine del malfunzionamento.