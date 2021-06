Rubano vestiti per 180 euro alla Fiumara: gomitate e minacce a un vigilante

Due donne sono state arrestate dalla polizia: una 36enne che ha reagito con violenza per rapina e una 28enne per furto aggravato

Due arresti nel pomeriggio di giovedì 17 giugno 2021 all'interno del centro commerciale Fiumara. In manette una 36enne di origini peruviane per rapina e una 28enne ecuadoriana per furto aggravato in concorso.

Le due amiche, entrambe pregiudicate, sono entrate all’interno di un negozio della Fiumara e, dopo aver rimosso le placche antitaccheggio da alcuni capi d’abbigliamento, per un valore di circa 180 euro, hanno cercato di uscire senza pagare. Un addetto alla sicurezza, che non le aveva mai perse di vista, le ha però fermate alle casse.

Le due ladre a quel punto, dopo aver abbandonato la refurtiva, hanno tentato di scappare e quando il vigilante le ha inseguite, la 36enne ha scatenato la sua furia minacciandolo e colpendolo con delle gomitate. La donna, resasi conto di non avere nessuna possibilità di fuga, come ultima speranza, ha afferrato una bottiglia di plastica scagliandola con veemenza ancora semipiena contro l’addetto, colpendolo al petto.

Durante la concitata fuga la 28enne invece non ha posto in essere nessun atteggiamento violento e si è fermata quando un secondo vigilante le ha intimato di non scappare.

Gli agenti di una volante, intervenuti rapidamente in soccorso degli addetti alla sicurezza, sono riusciti poi a mettere fine alla furia della donna arrestandola: è stata anche trovata in possesso di un oggetto metallico ricurvo a forma di uncino probabilmente utilizzato per l’asportazione dei dispositivi antitaccheggio.

Il processo per direttissima è fissato per venerdì 18 giugno.