L'odore di marijuana invade il palazzo, i vicini chiamano la polizia con l'app

Un uomo di 42 anni, incensurato, è stato denunciato dalla polizia in zona Fiumara. Aveva in casa due serre da coltivazione indoor con relativo impianto di aerazione corredato da motori elettrici, deumidificatore, ventilatore, lampade Uv e di termometro digitale conteneti in totale 25 piante di marijuana.

Il forte e persistente odore di cannabis ha però insospettito i vicini, che tramite l’app YouPol hanno allertato le forze dell'ordine. I poliziotti si sono recati nel condominio e, dopo aver individuato l’origine dell’odore sono intervenuti presso l’abitazione del 42enne.

Oltre alle piante gli agenti hanno trovato, all’interno di uno scaffale, 500 grammi di cannabis già trattata, 30 grammi di infiorescenza e svariato materiale per il confezionamento delle dosi.

Arresto nel centro storico

Nel corso della giornata di mercoledì 9 febbraio 2022 la polizia ha anche arrestato un 19enne originario del Senegal nel centro storico e denunciato due 18enni albanesi per detenzione ai fini di spaccio.

Nella prima operazione gli agenti, impegnati in alcuni controlli, hanno notato il 19enne scappare alla vista degli uomini in divisa. Il giovane è stato bloccato, ma si è scagliato contro gli agenti e durante la colluttazione sono usciti dalla sua bocca tre involucri contenenti circa 3 grammi di eroina. Il ragazzo è stato poi trovato in possesso di altri 1,50 grammi della stessa sostanza, di 1,30 grammi di crack e di 185 euro divisi in banconote di piccolo taglio. Il 19enne, nonostante la giovane età, aveva già svariati precedenti di polizia ed era stato colpito da un divieto di dimora nella provincia di Genova.

Due giovani denunciati a Cornigliano

Nell’ultima operazione gli agenti del commissariato di Cornigliano hanno trovato a spasso per Sampierdarena i due 18enni in possesso di 21 grammi di cannabis e di un bilancino di precisione, è scattata la denuncia.