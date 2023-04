Alla Fiumara con mazza da baseball per vendicare i figli

Un poliziotto libero dal servizio lo ha visto con una mazza da baseball in mano nei pressi dei giardini della Fiumara e così ha deciso di segnalare l'uomo. Poco dopo, erano da poco passate le 18.30 di sabato 1 aprile 2023, sul posto è intervenuta una volante.

L'uomo è stato fermato, ma nel frattempo si era liberato della mazza da baseball, gettata poco distante. Quando gli agenti gli hanno chiesto perché andasse in giro con quella, che può anche essere utilizzata come arma, l'uomo ha risposto di essere un padre di famiglia e ha raccontato quanto accaduto poco prima ai suoi due figli.

Mentre si trovavano nei dintorni del centro commerciale, i due sono stati avvicinati da alcuni coetanei, che, minacciandoli di avere un coltello, che però non hanno mostrato, hanno intimato ai due malcapitati di vuotare le tasche.

Al ché i due ragazzi, per evitare conseguenze peggiori, hanno consegnato quei pochi euro che avevano con loro. La giustificazione fornita dal padre, seppur collaborativo, non è bastata per evitargli una denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere.