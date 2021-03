Ruba vestiti e profumi alla Fiumara, poi si scaglia contro l'addetto alla vigilanza

Mercoledì 24 marzo 2021 la polizia di Stato ha denunciato un 28enne di origini senegalesi per il reato di furto aggravato.

Il giovane è entrato all'interno di due negozi del centro commerciale La Fiumara e, dopo aver rubato in un esercizio alcuni capi d'abbigliamento per un valore di circa 40 euro e nell'altro tre profumi per un valore di circa 170 euro, ha cercato di scappare, scagliandosi contro un addetto alla vigilanza, che lo aveva visto e fermato.

L'arrivo immediato di una volante dell'ufficio prevenzione generale ha messo fine alla fuga del 28enne.