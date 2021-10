Derubato sulle scale mobili della Fiumara, due dei tre ladri riescono a scappare

Nel pomeriggio di giovedì 30 settembre 2021 la polizia di Stato ha arrestato un algerino di 22 anni per il reato di furto aggravato in concorso con due complici rimasti ignoti. Gli agenti di una volante sono intervenuti presso il centro commerciale Fiumara in soccorso di un genovese, che era stato appena derubato del portafogli da un giovane in compagnia di altri due.

Gli agenti, dopo aver preso in consegna il 22enne, hanno visionato le telecamere di sorveglianza ed hanno così potuto ricostruire l'accaduto. La vittima, dopo aver preso un caffè ed aver riposto il portafogli nello zaino, è salito sulle scale mobili per raggiungere il parcheggio del centro commerciale.

Durante la salita il 22enne, insieme a un altro soggetto, lo ha seguito e, dopo averlo distratto con una spinta, gli ha sfilato dallo zaino il portafogli per poi lanciarlo a terra al piano inferiore dove, il terzo soggetto, lo ha immediatamente recuperato facendo perdere le sue tracce.

A quel punto l'uomo è riuscito a bloccare il giovane, al quale ha chiesto la restituzione del maltolto, ma quest'ultimo, seguendo un ben definito copione, ha svuotato le tasche, tentando di dimostrare la propria estraneità ai fatti per poi cercare di fuggire. Per fortuna un addetto alla sicurezza dell'esercizio, che aveva notato la scena, lo ha immediatamente fermato.

La vittima poi prima di riuscire a bloccare tutte le carte di credito, presenti all'interno del portafogli, ha constatato che erano già stati effettuati tre acquisti con il Pos contactless sotto i 25 euro. Il 22enne, con svariati precedenti di polizia, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato arrestato. In sede di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Genova. Sono in corso le ricerche degli altri due complici.