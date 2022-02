L'uomo che ha rubato iPhone e auricolari alla Fiumara

Un 33enne è stato arrestato dalla polizia dopo aver tentato di rubare un iPhone e degli auricolari air-pods dentro a un negozio della Fiumara.

Le volanti sono intervenute intorno alle 12:20 di giovedì 3 febbraio 2022 presso il negozio 'Mediaworld' dove l'uomo era stato notato dagli addetti alla vigilanza mentre cercava di staccare l'antitaccheggio dai due blister che contenevano i prodotti tecnologici, per poi forzarli con uno strumento che aveva con sé e nasconderli nella propria borsa.

Giunto alle casse il 33enne ha pagato un prodotto di poco valore continuando a tenere nascosti i dispositivi che aveva rubato. All'arrivo dei poliziotti è stato trovato in possesso di un magnete e una placca metallica usati per manomettere le confezioni antitaccheggio e la refurtiva, del valore di quasi duemila euro, è stata recuperata. L'uomo, giudicato per direttissima, è stato anche denunciato per il possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.