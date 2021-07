Con un complice, tenta di rubare iPad air alla Fiumara

Un cittadino dell'Ucraina di 23 anni è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato. L'altro giovane è riuscito a scappare

/ Via Fiumara

Nel tardo pomeriggio di lunedì 19 luglio 2021 un giovane, in compagnia di un amico poi scappato, ha cercato di rubare all'interno del negozio Mediaworld della Fiumara un ipad air del valore di 940 euro.

Il giovane, cittadino dell'Ucraina di 23 anni, fermato da un vigilante, è stato trovato poi dagli agenti del commissariato di Cornigliano in possesso anche di tre chiavi magnetiche, utilizzate per aprire le placche antitaccheggio.

Il giovane è stato denunciato per furto aggravato. Indagini in corso per tentare d'identificare il complice.