Ruba vestiti alla Fiumara, denunciata 65enne

Nella serata di sabato 19 settembre 2020 una donna di origine sudamericana 65enne, mentre si trovava all'interno del centro commerciale Fiumara, si è impossessata di numerosi capi di abbigliamento dai punti vendita Stradivarius e Tezenis.

Fermata dagli addetti alla vigilanza, in collaborazione con la pattuglia della stazione carabinieri di Sampierdarena, è stata trovata in possesso della refurtiva del valore circa 180 euro, poi restituita. La donna, con vari precedenti specifici, è stata denunciata per furto aggravato.