Giovane disabile picchiato per un saluto

Picchiato per aver salutato due ragazze che non conosceva. È successo nei giardini del centro commerciale Fiumara nella giornata di domenica 26 marzo 2023. Vittima dell'aggressione un 20enne con problemi psichici, il giovane è stato portato in ospedale dove ha ricevuto dieci giorni di prognosi.

Come riporta l'Ansa tutto sarebbe iniziato da un saluto fatto dal ragazzo a due coetanee che non conosceva e che si trovavano con alcuni amici, uno di questi si è avvicinato al disabile per colpirlo al volto. Il 20enne ha chiesto aiuto al padre che ha chiamato le forze dell'ordine. Ai giardini della Fiumara sono quindi intervenute le volanti di Cornigliano, gli agenti hanno tranquillizzato il ragazzo e identificato l'aggressore e il gruppo di amici, ma la reazione è stata violenta. Insulti, spintoni e lanci di bottiglie, protagonisti principali il responsabile del pugno e una 19enne.

Riportata la calma i due sono stati portati in commissariato e identificati, un 16enne originario della Tunisia ospitato in una comunità del ponente e un'italiana di 19 anni. Sono stati denunciati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, la ragazza anche per oltraggio.