Prima alla Fiumara e poi a Brignole: doppia rapina con spray e botte

Due ragazzi sono stati arrestati dalla polizia ai giardini di Brignole per rapina e tentata rapina in concorso, uno dei due è stato anche denunciato per il possesso di droga. Intorno alle ore 19:30 di mercoledì 28 giugno 2023 due amici che passeggiavano nei pressi del parco della Fiumara sono stati aggrediti da due giovani. Uno ha puntato una bomboletta spray (rivelatasi in seguito essere del deodorante) sulla faccia di una delle vittime per impedirgli di chiamare aiuto, mentre il secondo ha sottratto con violenza il cellulare all’altro ragazzo. I due malviventi sono poi scappati verso la stazione ferroviaria di Sampierdarena.

Le volanti intervenute hanno raccolto la denuncia e hanno subito diffuso alle altre pattuglie la descrizione dei rapinatori fornita dalle vittime. Poco dopo, presso la sala operativa, è giunta la segnalazione di una rapina che si stava consumando presso i giardini di Brignole, ad opera di due ragazzi simili a quelli fuggiti dalla Fiumara.

I due rapinatori infatti, nel tentativo di ottenere dei soldi, stavano picchiando un ragazzo che cercava di difendersi opponendo resistenza. Le pattuglie hanno raggiunto i due malviventi poco lontano dalla stazione di Brignole e dalle perquisizioni personali sono emersi il cellulare sottratto in zona Fiumara, lo spray usato durante il primo colpo e una dose di cannabis. Entrambi sono in attesa di convalida dell’arresto.