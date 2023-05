Centro Storico in lutto: addio a Fiorella Guarnero Merello, professoressa e scrittrice

Lutto a Genova per la scomparsa, dopo una malattia, di Fiorella Guarnero Merello, professoressa, scrittrice e attivista del centro storico.

Aveva pubblicato il libro 'Genova profonda' insieme a Cesare Simonetti, una riflessione sul centro storico nata dalla sinergia di due esponenti dei Comitati che hanno quotidianamente condotto vere e proprie battaglie per il suo risanamento e per la sua vivibilità. Successivamente aveva scritto anche 'Le spose di Allah', romanzo breve sulle donne kamikaze, un dramma d'amore ambientato in gran parte nel cuore antico di Genova.

Il funerale si è svolto venerdì 19 maggio 2023 alla chiesa di San Donato, la ricorda Andrea Carratù, presidente del Municipio Centro Est: "Una notizia che mi rattrista molto. È mancata Fiorella Guarnero Merello, la mia adorata professoressa di Francese che, con la complicità di suo marito, quando ancora ero un ragazzino, mi ha insegnato ad amare il nostro Centro storico. Una donna di una straordinaria energia, non ha mai perso la voglia di lottare e di lavorare per trasmettere la sua grande passione per un territorio complesso e meraviglioso. Grazie Fiorella, riposa in pace".