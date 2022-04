Tentato sequestro di due imprenditori: condannati rapinatori e mandanti

Otto persone sono state condannate per i tentati sequestri di persona a scopo di estorsione di due imprenditori genovesi avvenuti nel novembre del 2020.

Il primo, a Nervi, saltato per un controllo stradale da parte di una volante della polizia. Il secondo, sventato dalla squadra mobile savonese. Il gup Matteo Buffoni ha accolto per intero le contestazioni mosse dall'accusa e ha stabilito il rinvio a giudizio di una nona imputata.

Sono stati condannati a 2 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno gli imprenditori di Spotorno e Finale Ligure ritenuti i mandanti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i due avevano cercato di ottenere dall'imprenditore di Nervi 100mila euro per un investimento andato male e si sarebbero messi in contatto con due cittadini albanesi disposti a mettere in atto un sequestro.

Tramite una fase esecutiva composta da pedinamenti e appostamenti da parte della direzione distrettuale di Genova, con la collaborazione della squadra mobile genovese, era stata monitorata la vittima ed era stato stoppato il tentato sequestro nel comune capoluogo di regione lo scorso 10 novembre a seguito di un controllo di polizia. Gli esecutori infatti avevano noleggiato un furgone per bloccare il procacciatore, ma l’intervento degli agenti li aveva costretti a desistere, cambiando obiettivo.