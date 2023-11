Operaio schiacciato da escavatore, finsero investimento pirata: cinque condanne

Un incidente sul lavoro fatto passare per un investimento di un’auto pirata. Erano tutti d’accordo nel raccontare questa versione, compresa la vittima rimasta paralizzata: fino all’ultimo ha protetto il titolare che è anche il suocero.

Era il 10 ottobre del 2018 e la ditta MediaStrade di Asti era impegnata in un cantiere in A12 tra i caselli di Chiavari e Lavagna per rimuovere alcune barriere. All’alba la notizia del soccorso: "un operaio è stato investito da un’auto pirata ed è gravissimo”.

In realtà, alcuni giorni dopo, una telefonata anonima porterà gli investigatori sulla pista giusta: l’allora 32enne era rimasto schiacciato da un escavatore che stava manovrando senza patentino. L’inchiesta coordinata dalla pm Daniela Pischetola si è ora conclusa con le condanne: quattro anni al

titolare Giuseppe Sangiorgi per lesioni e simulazione di reato, un anno ai dipendenti per favoreggiamento e all’infortunato, che ora ha ripreso parzialmente a muoversi.