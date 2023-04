"Per 400 euro ti evito lo sfratto", 69enne truffato da finto avvocato

Un uomo di 69 anni originario di Noto ma residente a Genova è stato truffato da un 72enne originario dello stesso paese in provincia di Siracusa. Dopo un incontro casuale i due hanno stretto amicizia e lo scorso mese di ottobre il 69enne ha confidato al 72enne di avere delle morosità per problemi legati al mancato pagamento di spese condominiali per un'abitazione che aveva preso in affitto. Il nuovo 'amico' ha finto di essere un avvocato e ha chiesto 400 euro in contanti per seguire la vicenda legale per poi riferire, di tanto in tanto, alcuni rinvii delle udienze.

La truffa è emersa quando la vittima è venuta a conoscenza, nel marzo scorso, che avrebbe dovuto lasciare l’immobile, in provincia di Genova, per una procedura esecutiva di sfratto. Il 69enne, attraverso alcuni conoscenti, ha quindi scoperto che l'uomo aveva già messo in atto altri raggiri e si è rivolto alle forze dell'ordine.

Al termine degli accertamenti investigativi gli agenti del Commissariato di Noto hanno fatto piena luce sull’intera vicenda ed hanno identificato e denunciato il truffatore.