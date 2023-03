Si fingono carabinieri ed entrano in casa di anziani derubandoli di libretto degli assegni e contanti

Sono riusciti a entrare in casa dopo essersi spacciati per carabinieri. Raggirati i proprietari, con la scusa di un’indagine per cui servivano dei soldi, si sono fatti consegnare 1.500 euro in contanti e un libretto d'assegni da una coppia di 82 anni, a San Fruttuoso.

Poi, hanno tentato un altro colpo a Marassi con lo stesso modus operandi: uno rimaneva in strada con lo scooter acceso mentre l'altro indossava una giacca scusa con la scritta "carabinieri" in rosso e il cappello. Qui però la vittima ha capito il raggiro e li ha allontanati per poi chiamare il 112.

Inseguiti dalla squadra mobile della polizia, il primo ha provato a lanciarsi da un terrapieno mentre il secondo si è dato alla fuga in motorino rischiando di investire gli agenti ma nessuno dei due l'ha fatta franca.

In manette sono finiti Arian Bitiq, 22 anni, e Paolo Narciso, 24.