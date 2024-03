"C'è una fuga di gas" ma è una truffa: coppia di anziani non ci casca e chiama la polizia

Lunedì poco prima delle 14, a San Fruttuoso, la polizia di Stato ha denunciato un uomo di 43 anni per truffa e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

A chiedere aiuto è stata una coppia di anziani che avevano subito un tentativo di truffa da parte del 43enne: l'uomo infatti si era presentato alla loro porta di casa spacciandosi per un tecnico e raccontando che nel condominio c'era stata una pericolosa fuga di gas. "Sono stato incaricato dall'amministratore - ha raccontato alle vittime - di installare un rilevatore di gas per la cifra, da pagare a vista, di 199 euro".

I due anziani però non ci sono cascati e, dopo aver allontanato il falso tecnico, hanno subito chiamato la polizia. Gli agenti intervenuti hanno rintracciato l'uomo nel palazzo vicino, trovandolo in possesso di tre apparecchi elettronici, un pos, un blocco di moduli di vendita e un martello con manico in legno di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Dai nominativi indicati sui moduli di vendita, è stato possibile verificare che il 43enne era riuscito a truffare già un’altra coppia residente nello stesso edificio, compiendo almeno altri due tentativi. È così stato denunciato per tentata truffa e truffa consumata, legate dal vincolo della continuazione, e per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.

Visti i numerosi precedenti penali emersi a suo carico che hanno evidenziato come l’uomo vivesse abitualmente di reati mettendo in pericolo la sicurezza pubblica, il questore ha emesso per lui un foglio di via obbligatorio e un divieto di ritorno nella Città Metropolitama di Genova per 3 anni.