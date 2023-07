Terminati i lavori di riassetto idrogeologico e consolidamento tra Sant'Eusebio e Bavari

Sono stati completati i lavori di riassetto idrogeologico e consolidamento dei tratti stradali con maggiori criticità in via Montelungo, tra Sant’Eusebio e Bavari, e al bivio per Serino nel bacino del torrente Bisagno, con una spesa di 800mila euro derivanti da fondi Pnrr. Le opere sono state eseguite dalla Digev (Direzione idrogeologia e geotecnica, espropri e vallate) del Comune di Genova, rispettando il cronoprogramma e superando imprevisti di natura geologica e infrastrutturale.

Il principale intervento è stato realizzato in prossimità di via Montelungo 2 ed ha riguardato il consolidamento di un movimento franoso che, nel corso del tempo, aveva causato uno sprofondamento stradale di oltre due metri. Grazie alla combinazione di opere strutturali e interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto paesaggistico, insieme all'installazione di sistemi di drenaggio per le acque profonde e superficiali, il versante è stato stabilizzato e la sede stradale è stata ripristinata al suo livello originale. Il secondo intervento è stato effettuato in prossimità del bivio per Serino. Anche in questo caso, l'area interessata dal movimento franoso è stata bonificata e la strada è stata ripristinata utilizzando tecniche di rinforzo del terreno e l'installazione di sistemi di drenaggio profondo.

I lavori, sono stati finanziati con i fondi Pnrr Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.2 (Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni), per un quadro economico complessivo, al lordo del ribasso di gara, pari a 800mila euro.

"La lotta al dissesto idrogeologico, il riordino e la salvaguardia del territorio genovese sono fra le priorità della nostra Amministrazione – dichiara Pietro Piciocchi, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e al bilancio –. Quanto realizzato nell’area di via Montelungo e via Serino rappresenta in modo esemplare l’efficacia e la puntualità degli interventi che stiamo programmando attraverso una visione d’insieme resa ancora più completa dalla creazione dell’Osservatorio Vallate il cui patrimonio conoscitivo assume un valore assoluto. Ringrazio la Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate per la competenza mostrata anche in occasione di questi interventi che stanno contribuendo in modo fondamentale a garantire uno sviluppo ancora migliore al nostro entroterra".

"Sono particolarmente soddisfatto degli interventi realizzati in via Montelungo e via Serino perché hanno consentito di rimuovere criticità importanti attraverso un metodo di lavoro che, anche tramite l’Osservatorio Vallate e il prezioso lavoro della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate, sta rispondendo al meglio alle emergenze e alle segnalazioni dei cittadini – afferma Alessio Bevilacqua, consigliere delegato in materia di tutela e sviluppo delle vallate –. L’entroterra genovese ha un’identità e un’importanza assolute e, anche con il contributo delle associazioni che vi operano, le nostre attività di riqualificazione contribuiranno in modo determinante a esaltarne le potenzialità".