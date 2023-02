Due milioni di euro per il parco e l'orto botanico di Villa Durazzo Pallavicini: il cronoprogramma

Quale futuro per Villa Durazzo Pallavicini di Pegli e in particolare per il suo storico orto botanico? Per riqualificare lo storico polmone verde di Pegli sono stati stanziati due milioni di euro: ad annunciarlo, in consiglio comunale, l'assessore all'Ambiente Matteo Campora, che ha così risposto a un'interrogazione della consigliera Elena Manara (Vince Genova).

"Dal 2010 l'orto botanico, che risale a fine '700, versa in condizioni di degrado - dice Manara - ed è un unico museo a cielo aperto insieme al parco di Villa Durazzo Pallavicini, pur costruito successivamente. Ma se oggi il parco, pur necessitando di interventi, è fruibile, così non è per l'orto che ha bisogno di una riqualificazione tempestiva e prioritaria. Grazie al Pnrr sono stati stanziati 8 milioni di euro per i parchi storici cittadini, quale cifra è stata stanziata per l'orto botanico? Quali sono le tempistiche per i lavori?"

"I lavori che riguardano Villa Durazzo a Pegli e quindi anche l’orto botanico Clelia Durazzo Grimaldi hanno avuto un finanziamento per circa 2 milioni di euro complessivi - ha risposto Campora -. È previsto che le procedure di progettazione, gara e affidamento lavori si concluderanno entro l’anno in corso. Sono opere molto complesse che necessitano della massima attenzione: i lavori partiranno nel 2024 ed entro il 2026 prevediamo il completamento degli interventi e il collaudo. Questo bellissimo luogo del cuore per moltissimi genovesi e non solo sarà restituito alla sua bellezza, rimasta da tempo nascosta, a tutta la cittadinanza e ai turisti".