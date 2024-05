La prefetta Torraco visita il comando provinciale della guardia di finanza

Proseguono le visite ai comandi delle forze dell'ordine della prefetta di Genova Cinzia Torraco. Dopo polizia e carabinieri, nella mattinata di lunedì 6 maggio 2024, è stata la volta della guardia di finanza, accolta dal comandante provinciale Gianluca Campana, dagli ufficiali e i comandanti di reparto operanti nella provincia, insieme a una rappresentanza del personale in servizio alla sede.

Dopo la resa degli onori militari, nel corso di un breve briefing, il comandante provinciale ha illustrato alla massima autorità di governo l’organizzazione territoriale dei reparti dipendenti, l’andamento dei risultati operativi finora conseguiti nonché le principali fenomenologie economico-finanziarie che caratterizzano il territorio di competenza.

La prefetta Torraco ha rivolto un sentito ringraziamento per l’accoglienza riservatale, nonché parole di apprezzamento per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’espletamento dei delicati compiti istituzionali di polizia economico-finanziaria a tutela degli operatori economici che agiscono legalmente sul mercato, oltre che per l’importante e qualificato contributo assicurato nel comparto dell’ordine e della sicurezza pubblica.

"Il comandante provinciale - si legge nella nota della Finanza - ha ringraziato la prefetta per la vicinanza che ha voluto attestare con la visita e per aver favorito, con puntuali indirizzi ed efficaci direttive, le più ampie sinergie istituzionali valorizzando, in ogni circostanza, la specificità e le competenze del Corpo".

