Guardia di finanza, cambio al vertice del Roan: arriva Cavalletti

Cambio al vertice del reparto operativo aeronavale (Roan) per la Guardia di Finanza di Genova, il tenente colonnello Alessandro Cavalletti prende il posto del colonnello Italo Spalvieri, ai saluti dopo tre anni di lavoro nella nostra città.

Il tenente colonnello Alessandro Cavalletti sino a pochi giorni fa ha ricoperto l’incarico di capo ufficio personale e affari generali del comando operativo aeronavale di Pratica di Mare dove, tra gli altri, si è occupato di attività riconducibili all’impiego e gestione del personale in servizio presso i reparti del comparto aeronavale alturiero dislocati alle sedi di Taranto, Messina e Cagliari.

Il Roan di Genova rappresenta lo snodo fondamentale della catena di comando e controllo del dispositivo aeronavale del comando regionale Liguria della Guardia di Finanza; dispone di mezzi (aerei e navali) che svolgono una costante e capillare azione di controllo sul territorio, nelle acque territoriali e nelle zone ad esse contigue.

In particolare alla componente aeronavale regionale sono attribuiti, in via prioritaria, compiti di: