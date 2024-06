Guardia di finanza: Filippo Capineri nuovo comandante della polizia economico-finanziaria

Cambio al vertice per la Guardia di Finanza. Il colonnello Filippo Capineri è il nuovo comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova. Prende il posto del generale di brigata Andrea Fiducia, che assumerà l’incarico di comandante provinciale di Milano. Il passaggio di consegne tra i due ufficiali è avvenuto nel corso di una cerimonia nella mattinata di giovedì 20 giugno 2024. Hanno partecipato il comandante provinciale Gianluca Campana, tutti gli ufficiali del reparto e una rappresentanza del personale.

Andrea Fiducia ha diretto il nucleo Pef di Genova per quattro anni, nel corso dei quali ha condotto numerose attività di servizio a contrasto delle frodi fiscali e delicate indagini nel settore dei reati contro la pubblica amministrazione, del traffico internazionale di stupefacenti e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico ligure. Nel suo saluto di commiato ha espresso la propria gratitudine ai

finanzieri di ogni ordine e grado che in questi anni, con impegno e dedizione, hanno conseguito risultati di

rilievo a tutela della sicurezza economica e finanziaria della Regione.

Il colonnello Filippo Capineri giunge a Genova proveniente dalla scuola ispettori e sovrintendenti dell’Aquila, dove ha ricoperto l’incarico di comandante dei corsi allievi, occupandosi della formazione militare e professionale dei futuri ispettori e dove è stato docente titolare di numerose materie tecnico-

professionali. È laureato in giurisprudenza, in scienze politiche e ha conseguito il master di secondo livello in diritto tributario internazionale. Oltre al corso superiore di Polizia economico-finanziaria, l'ufficiale ha frequentato numerosi corsi di qualificazione e informativi in varie discipline di interesse per il corpo. Nel corso della sua carriera ha svolto incarichi di comando e operativi a Genova, Ancona e in Versilia nonchè di staff presso il comando generale della Guardia di Finanza.

Il comandante provinciale, generale di brigata Gianluca Campana, ha ringraziato Andrea Fiducia per l’importante opera svolta in questi quattro anni e ha rivolto a Filippo Capineri l’augurio di buon lavoro nel nuovo incarico e di ulteriori successi nel primario interesse della collettività.

