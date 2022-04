Gli indumenti 'tarocchi' sequestrati dalla guardia di finanza donati alla Caritas

Una nuova vita, al servizio dei più bisognosi, per i capi di abbigliamento 'tarocchi' sequestrati dalla Guardia di Finanza. Il comando provinciale di Genova ha infatti donato centinaia di vestiti alla Caritas Diocesana, maglie e pantaloni che erano stati recuperati nell’ambito dei servizi di contrasto alla contraffazione e di tutela dei marchi svolti dai finanzieri di Sestri nell’ambito degli ordinari servizi di polizia doganale.

Il Tribunale di Genova, al termine dell’iter processuale, ha disposto la confisca definitiva e la loro devoluzione a favore della comunità, al fine di destinarli a persone bisognose. Con l'autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria e dopo avere rimosso i falsi marchi, gli indumenti sono stati consegnati a Don Stefano Colombelli, parroco della parrocchia di San Francesco d’Assisi di Genova Sestri Ponente.

Don Stefano ha colto l’occasione per ringraziare l’Autorità Giudiziaria, il comandante provinciale e le Fiamme Gialle genovesi, evidenziando come gli abiti donati potranno recare conforto alle persone più bisognose, in un periodo di particolare difficoltà sociale.