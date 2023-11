Porticciolo di Nervi e Fortezza, Gdf in Comune per indagine sugli appalti

La Guardia di Finanza è tornata a palazzo Tursi per acquisire alcuni documenti dagli uffici del demanio e del patrimonio. Nel mirino gli appalti relativi ai lavori del porticciolo di Nervi e della Fortezza di Sampierdarena. Poche settimane fa le Fiamme Gialle avevano invece acquisito documenti in Comune per l'inchiesta sull'operazione di fusione tra le aziende di trasporto Amt e Atp.

La Guardia di Finanza, in questo caso, sta indagando sulla procedura di assegnazione dei lavori di riqualificazione, appalti del valore di 1,9 e 2,6 milioni di euro. È stato aperto dalla procura un fascicolo a carico di ignoti per abuso di ufficio.

E a proposito di Nervi, i residenti tornano a far sentire la propria voce sulla situazione del porticciolo, nuovamente invaso dalle alghe. Una situazione peggiorata con le ultime mareggiate, ma presente anche nelle settimane precedenti. Anche lo scorso anno c'erano state molte lamentele per le montagne di posidonia portate dal mare e successivamente rimosse da una ditta specializzata. Un problema estetico, ma non solo, perché i cumuli emanano un odore forte e sgradevole. La buona notizia è che la presenza di Posidonia è considerata un buon indicatore della qualità delle acque marino-costiere per la sensibilità alle alterazioni delle condizioni ambientali. La rimozione prevede il trasferimento in discarica.