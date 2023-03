'La bella stagione' vince il Nastro d'Argento, Mancini: "L'ultimo regalo di Vialli"

Nastro d'Argento 'Eroi dello sport' per 'La bella stagione'. Prestigioso riconoscimento per il documentario fortemente voluto da Gianluca Vialli, diretto da Marco Ponti e dedicato alla straordinaria cavalcata verso lo scudetto della Sampdoria nella stagione 1990/1991.

Il premio è stato assegnato come ogni anno dall’associazione che riunisce i giornalisti cinematografici, presieduta da Laura Delli Colli. A ritirare il premio è stato Roberto Mancini, gemello del goal del campione recentemente scomparso e icona blucerchiata, che ha commentato: "Un progetto in cui Luca Vialli ha creduto da sempre: è stato lui a convincerci a farlo, in molti eravamo un po’ scettici, ed è bello che abbia vinto un premio così importante. Luca ci ha lasciato tante cose e questo film è l’ultima in ordine di tempo, ma rimarrà lì per sempre".

Anche il regista Marco Ponti, su Instagram, ha dedicato il successo a Vialli: "Il pensiero vola subito a Luca, che ha voluto, scritto, seguito e amato questo film, regalandoci emozioni infinite".