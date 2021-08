Tenta di rubare un'ambulanza, giovane in manette

Nella serata di venerdì 27 agosto 2021 quattro militi della Croce Rossa Rivarolese sono stati inviati, con la loro ambulanza, in via Fillak dove era stata segnalata la presenza di una persona ferita. Al loro arrivo non hanno però trovato nessuno e due di loro sono scesi dal mezzo di soccorso per dare un'occhiata in strada.

Proprio in quel momento un giovane di 26 anni è uscito da un locale con una bottiglia di birra in mano e, dopo aver insultato senza apparente motivo gli altri due militi ancora a bordo dell'ambulanza, è salito dal lato guidatore per cercare di rubarla. Immediatamente il caposcorta del mezzo di soccorso lo ha bloccato per poi chiamare la polizia.

Alla vista della volante il giovane si è divincolato dalla presa dei militi e ha iniziato a scappare; un agente è immediatamente sceso dalla vettura e lo ha inseguito. Dopo poche centinaia di metri l'operatore è riuscito a bloccare il fuggitivo nonostante quest'ultimo abbia cercato di colpirlo con la bottiglia di birra che aveva ancora in mano.

Il 26enne di origini romene, con svariati precedenti di polizia, senza fissa dimora, colpito da provvedimento di avviso orale del questore di Genova e sottoposto a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la stazione carabinieri di Sampierdarena, è stato arrestato per i reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e processato per direttissima questa mattina.