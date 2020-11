A spasso in piena notte con marijuana, due denunce

I poliziotti dell'ufficio prevenzione generale hanno denunciato un 19enne italiano e un 18enne ecuadoriano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Intorno alle 3 di sabato 14 novembre in via Fillak hanno notato due soggetti, che alla loro vista hanno abbassato la testa e hanno cambiato strada, così si sono insospettiti e hanno deciso di procedere al loro controllo.

Nel borsello del 18enne è stato trovato un involucro di cellophane con all'interno della sostanza erbacea verdognola e un pacchettino di carta con al suo interno la medesima sostanza e un tritaerba. Il 19enne nascondeva addosso 13 involucri di cellophane che contenevano della sostanza erbacea e all’interno del borsello un trita erba, una confezione di cartine lunghe e un coltellino svizzero per il quale non dava un giustificato motivo circa il possesso e per cui è stato denunciato.

Il successivo controllo nell’abitazione del 19enne ha portato al rinvenimento, all'interno di una cassettiera nella camera della nonna, di altri otto involucri di cellophane, che contenevano altra sostanza erbacea e tre bilancini di precisione.

Complessivamente sono stati sequestrati 25 grammi di cannabis.

I due, poiché sorpresi a vagare in orario notturno senza giustificato motivo, sono stati anche sanzionati perché inottemperanti alle attuali norme anticontagio.