Filca Liguria dona mille euro all'associazione Martina Rossi, in ricordo della genovese morta a 20 anni

Una tradizione che si rinnova da diversi anni nel nome della solidarietà: così la Filca Liguria, federazione degli edili della Cisl, ha consegnato una donazione di mille euro all’associazione di promozione sociale Martina Rossi, che prende il nome dalla 20enne genovese morta a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone di un albergo mentre cercava di fuggire a un tentativo di stupro.

La cifra è stato il risultato dei fondi raccolti nel corso del mini torneo di calcio che ha coinvolto oltre cinquanta tra delegati e lavoratori iscritti alla Filca Liguria nel complesso sportivo di Coronata. “Volevamo trasformare un pomeriggio di divertimento come il torneo di calcetto in un momento di solidarietà. Siamo felici di esserci riusciti e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa raccolta di fondi. È l’ennesima conferma che il gioco di squadra è sempre vincente” dice il segretario generale Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria

L'associazione è nata lo scorso novembre per volontà dei genitori di Martina, Bruno Rossi e Franca Murialdo, con lo scopo di offrire un aiuto concreto a chi ha bisogno di sostegno e assistenza. “Il nostro obiettivo è quello di stare al fianco dei più deboli nel ricordo dei valori di Martina per sostenere una serie di battaglie, progetti e attività che la stessa Martina condivideva e avrebbe sostenuto: battaglie a favore delle donne e dei più deboli, contro le diseguaglianze, il sessismo, il razzismo, lo sfruttamento e l'oppressione”, spiegano Bruno e Franca che sono impegnati in progetti importanti che riguardano l’accoglienza dei migranti a Ventimiglia.

La consegna è avvenuta nel corso dell’esecutivo della Filca Cisl Liguria a cui ha partecipato Ottavio De Luca, segretario organizzativo nazionale della Filca Cisl: “Iniziative come queste sono fondamentali perché rispecchiano quelli che sono i valori principali del sindacato, come quello della solidarietà. Bisogna essere presenti sul territorio al fianco di realtà importanti come quella dedicata a Martina”, conclude De Luca che ha consegnato la donazione insieme a tutta la segreteria ligure della Filca Cisl Liguria.